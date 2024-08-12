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18:14, 12 августа 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с возлюбленным матери

В Норильске юноша убил возлюбленного матери

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Норильске задержали 23-летнего местного жителя, расправившегося с 43-летним возлюбленным матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

По данным ведомства, молодой человек узнал от матери, что она собирается развестись с его отцом, так как встретила нового мужчину. Подозреваемый попросил познакомить его с этим кавалером. Днем 11 августа юноша с матерью пришли к дому потерпевшего. У подъезда началась ссора, тогда молодой человек ударил оппонента по голове. Пострадавший не выжил.

Нападавшего задержали, решается вопрос об его аресте. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Новой Москве 40-летняя посетительница магазина напала на сотрудников с ножом.

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      Екатерина Кашурникова
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