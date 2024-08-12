Россиянин украл четыре пары обуви с лестничной площадки и получил реальный срок

Жителю Томска дали 10 месяцев колонии за кражу обуви с лестничной площадки

Суд в Томске огласил приговор в отношении ранее судимого местного жителя, который украл четыре пары обуви с лестничной площадки многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Томской области.

По данным следствия, все произошло в январе. 41-летний мужчина, находясь на лестничной площадке, похитил по одной паре мужских ботинок и кроссовок, а также пару женских ботинок и пару детских кроссовок. На выходе из подъезда он переоделся в мужские ботинки, а свою обувь оставил рядом. Женские ботинки злоумышленник решил продать, а оставшуюся обувь — выбросить во дворе. Общий ущерб потерпевшим составил около четырех тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ. Суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Артемовский городской суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, который украл четыре ружья и устроил стрельбу из них во дворе дома. Ему предъявлено обвинение статьям 226 («Хищение боеприпасов») и 213 («Хулиганство») УК РФ.