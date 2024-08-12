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17:03, 12 августа 2024Экономика

Российский банк решил прекратить выдавать ипотеку

«Почта Банк» прекратит выдавать ипотеку из-за отмены части льготных программ
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Почта Банк» решил прекратить выдавать ипотеку. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Российский банк предупредил партнеров о завершении ипотечного кредитования с начала сентября. Одобренные заявки будут действовать до конца августа, после чего оформление новых договоров прекратится.

По словам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, одной из причин, по которой банк отказывается от выдачи займов на строительство и покупку жилья, стала отмена части льготных ипотечных программ. В условиях высоких процентных ставок ипотека стала низкомаржинальным продуктом, и работать в этом сегменте есть смысл только при наличии широкой продуктовой линейки и возможности кросс-продаж.

«Почта банк» основали как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Его региональная сеть насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ. Организация начинала выдавать льготные программы на строительство дома летом 2023 года, после чего расширила программы и на вторичное жилье.

В начале июля первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах выкупить долю «Почты России» в «Почта Банке». По его словам, речь идет о намерении присоединить «Почта Банк», созданный в 2016 году группой ВТБ и «Почтой России». Как будет выглядеть техника и тайминг продажи, в банке пока не уточняют.

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