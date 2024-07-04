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13:29, 4 июля 2024Экономика

У «Почты России» собрались выкупить «Почта Банк»

ВТБ намерен выкупить «Почта Банк» у «Почты России» и решить вопрос с брендом

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

ВТБ собирается выкупить долю «Почты России» в «Почта банке», а вопрос бренда будет решен в 2026 году, сообщил ТАСС первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, речь идет о намерении присоединить «Почта банк», созданный в 2016 году группой ВТБ и «Почтой России». «Как будет выглядеть техника и какой тайминг — преждевременно говорить, там есть особенности юридического характера, нужно учитывать интересы "Почты России", в том числе инфраструктурный платеж. Он большой, несколько миллиардов рублей», — приводит «Интерфакс» слова топ-менеджера.

«Почта банк» основали как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Его региональная сеть насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ.

При создании «Почта банка» было решено, что контролировать его будет ВТБ, но на фоне угрозы санкций две акции передали Дмитрию Руденко, на тот момент возглавлявшему кредитную организацию. В 2021 году эти бумаги у него выкупили, однако в феврале 2022 года ВТБ снова продал их — на этот раз новому президенту и председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову. В ноябре 2023 года «Почта банк» сам попал под санкции США.

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      Дмитрий Воронин
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