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19:26, 2 ноября 2023Экономика

Попавшие под санкции США банки рекомендовали клиентам снимать наличные

«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

«Русский стандарт», попавший в санкционный список США, посоветовал клиентам за границей снять наличные со своих карт. Такое сообщение опубликовано на сайте банка. При этом отмечается, что комиссия за снятие средств 2-3 ноября в дальнейшем будет возвращена.

С аналогичным призывом, направленным на клиентов за границей, выступил и Почта Банк. В кредитной организации отметили, что все карты банка, включая иностранные платежные системы, продолжают функционировать в России. Но санкции повлияют на возможность использования карт банка за границей, в том числе платежной системы UnionPay.

Приостановка операций за рубежом по картам UnionРay, выпущенных «Русским стандартом», возможна в ближайшее время. В России карты продолжат работать без изменений. Отмечается, что в данный момент сервисы банка «Русский стандарт» работают в обычном режиме. Карты НСПК «Мир» функционируют в ряде зарубежных стран. Свериться с точным перечнем можно на сайте платежной системы.

Минфин США 2 ноября опубликовал обновленный перечень попавших под санкции банков. Помимо «Русского стандарта» в него вошли банк «Хоум Кредит», Почта Банк, АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банк и «Арктик СПГ 2».

В поддержке «Русского стандарта» отметили, что карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, прекратят работу с 3 ноября. Кредитная организация выразила свое сожаление из-за случившегося.

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      Лилиана Набиуллина
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