Карты UnionPay российского банка перестанут работать за рубежом из-за санкций

Карты UnionPay банка «Русский стандарт» перестанут работать за рубежом 3 ноября

Карты платежной системы UnionPay, выпущенные «Русским стандартом», перестанут работать за рубежом с 3 ноября из-за попадания банка в санкционные списки США. Об этом ТАСС сообщили в поддержке банка.

В банке выразили сожаление из-за этого.

Ранее 2 ноября Минфин США ввел санкции против «Русского стандарта», а также еще нескольких российских банков и множества компаний. Также в санкционный список включили Санкт-Петербургскую биржу.

В июле прекратили работу за рубежом карты UnionPay банка «Тинькофф» из-за введенных санкций США и Канады. Пользователям рекомендовали снять наличные в ближайшее время.