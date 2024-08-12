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11:40, 12 августа 2024Бывший СССР

Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

«Архангел спецназа Z»: телефон спас бойца ВС России от осколка боеприпаса ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Архангел спецназа Z»

Телефон спас жизнь российскому военному в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при разрыве боеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Осколок попал и застрял в телефоне возле груди. Все остальное пришлось в руку. Боец жив, улыбается», — говорится в публикации.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения гаджетов в зоне СВО. В соответствии с документом ношение военнослужащими техники, позволяющей распространять фото, видео, аудио и геолокацию, будет наказываться арестом на десять суток.

Ранее стало известно о детской игрушке, спасшей женщину-фельдшера от украинского дрона в зоне СВО. Убегая от беспилотника, она обронила подаренную сыном игрушку в виде кота. Женщина прыгнула за ней в окоп, после чего неподалеку раздался взрыв.

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      Екатерина Грищенко
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