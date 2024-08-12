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09:38, 12 августа 2024Путешествия

Двое взрослых и подросток пропали без вести на лодке у берегов Сахалина

Двое мужчин и подросток пропали по пути с Шантарских островов на Сахалин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Двое взрослых мужчин и подросток пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Об этом сообщается в Telegram-канале сахалинского отделения поисково-спасательного отряда «Сова».

По данным источника, путешественники отправились на Шантары 4 августа. 9 числа мужчины и ребенок отправились на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае до села Москальво на Сахалине, однако на острове они так и не появились.

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Сейчас поиски пропавших россиян ведутся вдоль береговой линии, также задействован беспилотник. Пограничники выразили готовность предоставить два катера, а МЧС области — вертолет Ми-8.

«Прорабатывается вопрос о задействования вертолета Рыбохраны. Привлечь воздушные суда и лодки к поиску пока не позволяет погода», — сказано в публикации.

Уточняется, что в числе пропавших — братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также 15-летний сын одного из мужчин Иван.

Другой россиянин попал под катер на пляже Сочи. Водитель судна сбил мужчину и скрылся с места происшествия, тот чудом остался жив.

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      Мария Борисова
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