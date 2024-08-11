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18:52, 11 августа 2024Путешествия

Россиянин попал под катер на пляже Сочи и чудом остался жив

СК России: россиянин попал под катер в Хостинском районе Сочи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянин попал под катер на пляже в Хостинском районе Сочи. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России проводит проверку инцидента, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Несчастный случай произошел 10 августа на пляже «Мыс Видный». По данным Следкома, водитель катера не рассчитал безопасное расстояние и скорость и наехал на купавшегося мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

«Я чудом остался жив, оттолкнувшись от борта не попав под винты», — цитирует пострадавшего портал «ЧП Сочи». Отмечается, что отдыхающий написал заявление в полицию.

Ранее в США семья с двумя детьми поехала кататься на лодке и пропала без вести. Их судно перевернулось в ледяных водах у берегов Аляски, где температура едва достигала 10 градусов Цельсия.

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      Мария Борисова
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