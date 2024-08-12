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17:45, 12 августа 2024Интернет и СМИ

39-летний телеведущий попал в ДТП и сломал шею

Американский телеведущий Янив Шульман заявил, что попал в ДТП и сломал шею
Янив Шульман

Янив Шульман. Фото: MTV / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Американский телеведущий и продюсер Янив Шульман заявил, что попал в ДТП и получил перелом шеи. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам 39-летнего ведущего, ДТП произошло, когда он ехал на велосипеде, чтобы забрать ребенка из школы. Внезапно на него наехал грузовик. «Я сломал шею. (...) Перелом оказался не критичным, я не парализован», — раскрыл последствия случившегося Шульман.

Продюсер добавил, что врачи дают хорошие прогнозы относительно его выздоровления. «Трудно жалеть себя, когда я слышу от медиков о том, сколько людей с подобной травмой больше никогда не смогут ходить. Мне повезло, что я здесь, я жив, я стою и обнимаю свою семью», — написал он.

Ранее стало известно, что ирландский теле- и радиоведущий Стивен Нолан, работающий на «Би-би-си», попал в больницу в результате несчастного случая. Он сообщил, что случайно уронил себе на ногу коробки с плитками.

Янив Шульман — ведущий и исполнительный продюсер телешоу Catfish: The TV Show на канале MTV. Проект раскрывает изнанку онлайн-знакомств.

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      Олег Давыдов
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