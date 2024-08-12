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09:05, 12 августа 2024Из жизни

Школьный уборщик рассказал о встрече с НЛО

Бывший школьный уборщик из Шотландии рассказал о встрече с НЛО

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Пожилой мужчина из Шотландии утверждает, что столкнулся с пришельцами 50 лет назад. Бывший школьный уборщик рассказал о своем опыте Daily Mirror.

В беседе с журналистами Гордон Макеррахер заявил, что возвращался домой после свидания осенней ночью, когда увидел нечто странное. Тогда ему было всего 17 лет. В какой-то момент Макеррахер поднял глаза в небо и, как он утверждает, заметил в 30 метрах над землей странный конический объект коричневого цвета размером примерно с трейлер. Он беззвучно двигался. Объект показался юному шотландцу странным, он добрался до ближайшего телефона-автомата и позвонил в аэропорт Эдинбурга, чтобы предупредить о возможной опасности. Однако диспетчер ответил ему, что в воздушное пространство в этой зоне никакие объекты не входили, радар также не засек никакой актианости. Растерянный Макеррахер вернулся домой и никому не рассказал об увиденном.

Он сразу заподозрил, что увидел НЛО, но не хотел, чтобы окружающие сочли его сумасшедшим. Он рассказал о странном конусе лишь своей жене Маргарет через много лет после происшествия, когда они смотрели передачу о встречах с пришельцами. Макеррахер также прочел роман Артура Кларка «Загадочный мир» и увидел там рисунок НЛО, который в точности совпадал с тем, что видел он сам.

Не так давно Макеррахер натолкнулся на группу в соцсетях, где люди делились случаями встреч с НЛО. Пенсионер решил, что больше не хочет молчать и поделился с пользователями опытом из своей юности. Макеррахер считает, что мы не одни во вселенной и нет ничего постыдного в том, чтобы признаться в этом.

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      Антонина Черташ
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