Швейцария прокомментировала возможное участие России в следующем саммите по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Россия должна быть на следующем саммите по Украине

Швейцария выступает за то, чтобы Россия обязательно присутствовала на следующем мирном саммите по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис в социальной сети X.

«Мы поддерживаем проведение второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию», — говорится в сообщении. Также министр отметил, что с его позицией солидарен глава МИД Италии Антонио Таяни.

Ранее президент швейцарской конфедерации Виола Амхерд заявила, что Швейцария все сделает для участия России во втором саммите по Украине, так как для урегулирования необходимо участия всех сторон. «Чтобы добиться мира, обе стороны должны сидеть за столом переговоров. (...) Швейцария будет продолжать прилагать все усилия для проведения мирного саммита, в котором примут участие Россия и Украина», — рассказала глава государства.

Первый «мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.