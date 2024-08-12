США и Британия атаковали объекты хуситов в Йемене

США и Британия атаковали объекты хуситов на острове Кемран в Йемене

Военно-воздушные силы (ВВС) США и Британии атаковали объекты ополченцев-хуситов на острове Кемран в Йемене. Об этом сообщает йеменский телеканал Masirah.

«Вражеские американские и британские самолеты нанесли удары по острову Кемран», — отмечается в сообщении телеканала.

Дополнительно сообщается, что атака западных стран совпала с аналогичными действиями Саудовской Аравии. Их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по одному из объектов в провинции Саада, на границе двух стран.

Ранее лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что движение хуситов будет принимать решение об ударах по Израилю совместно с Ираном и ливанским движением «Хезболла» в рамках координации с «осью сопротивления».