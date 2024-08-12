Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 12 августа 2024Мир

США и Британия атаковали объекты хуситов в Йемене

США и Британия атаковали объекты хуситов на острове Кемран в Йемене
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Janae Chambers / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США и Британии атаковали объекты ополченцев-хуситов на острове Кемран в Йемене. Об этом сообщает йеменский телеканал Masirah.

«Вражеские американские и британские самолеты нанесли удары по острову Кемран», — отмечается в сообщении телеканала.

Дополнительно сообщается, что атака западных стран совпала с аналогичными действиями Саудовской Аравии. Их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по одному из объектов в провинции Саада, на границе двух стран.

Ранее лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что движение хуситов будет принимать решение об ударах по Израилю совместно с Ираном и ливанским движением «Хезболла» в рамках координации с «осью сопротивления».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      В России подешевели подержанные машины

      Microsoft удалит Paint 3D из Windows

      Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей

      В российском регионе ФСБ задержала украинского военного

      Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

      Россиян предупредили о новой схеме обмана с «Госуслугами». Что это за схема и как защититься от мошенников?

      Вертолет упал на крышу роскошного отеля, загорелся и попал на видео

      Стало известно о нереализованных экономических планах Байдена

      Россиянина приговорили к 10 годам за поджог релейного шкафа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше