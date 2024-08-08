Хуситы заявили о групповом решении на атаки Израиля

Reuters: хуситы будут принимать решение об ударах по Израилю вместе с Ираном

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) будет принимать решение об ударах по Израилю совместно с Ираном и ливанским движением «Хезболла» в рамках координации с «осью сопротивления». Об этом заявил лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути, передает Reuters.

«Йеменские хуситы будут координировать свои действия с другими членами "оси сопротивления" в любой совместной операции против израильских атак», — отметил представитель йеменского движения.

6 августа стало известно, что движение «Ансар Аллах» приступило к разработке крупных планов атаки на Израиль.

8 августа исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.