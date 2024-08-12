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04:47, 12 августа 2024Мир

США направят на Ближний Восток атомную подлодку

Пентагон: США направят на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia

Фото: Spc. William Gore / U.S. Naval Forces Central Comman / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Также глава ведомства распорядился ускорить переброску в регион ответственности Центрального командования ВС США
авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. В разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом Остин выразил приверженность США безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что США перебросили на Ближний Восток «огромное количество военных сил» и истребители F-22 в связи с возможным ударом Ирана по Израилю.

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      Марина Совина
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