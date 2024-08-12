Пентагон: США направят на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Также глава ведомства распорядился ускорить переброску в регион ответственности Центрального командования ВС США

авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. В разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом Остин выразил приверженность США безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что США перебросили на Ближний Восток «огромное количество военных сил» и истребители F-22 в связи с возможным ударом Ирана по Израилю.