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04:10, 9 августа 2024Мир

В США сообщили о переброске на Ближний Восток «огромного количества военных сил»

Белый дом: США перебросили на Ближний Восток огромное количество военных сил

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток «огромное количество военных сил» и истребители F-22 в связи с возможным ударом Ирана по Израилю. Таким образом США будут готовы «к любым непредвиденным обстоятельствам», заявил представитель американской администрации высокого ранга, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтон готов к любым действиям в отношении Израиля со стороны Ирана, но считает, что легитимных оснований для атаки у Тегерана нет.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать эту атаку, подавить эту атаку, когда она состоится, и продемонстрировать Ирану, что есть лучший вариант развития событий, чем военное нападение», — высказался чиновник.

Ранее власти США предупредили Иран о серьезных экономических рисках в случае, если Тегеран решит нанести удар по Израилю. Кроме того, Вашингтон «четко дал понять» Ирану, что возможный удар Тегерана несет серьезную угрозу значительной эскалации в регионе.

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      Маргарита Пименова
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