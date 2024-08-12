Стали известны подробности задержания убившего россиянку украинца в Перу

Shot: убивший россиянку украинец угрожал самоубийством во время задержания

Стали известны подробности задержания гражданина Украины, убившего россиянку в оздоровительном центре Dos Mundos в городе Юримагуас в Перу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Убийство произошло 8 августа. 38-летний украинец Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко находились в одной комнате. Работники центра услышали крики — мужчина запер жертву, избил ее до смерти, а после расчленил тело.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Ивана в неадекватном состоянии. При задержании преступник начал кричать, а затем укусил одного из сотрудников, выхватил нож и стал угрожать самоубийством. Его удалось обезвредить и доставить в отделение. В ходе обыска у него была обнаружена трубка для курения наркотиков. Отмечается, что Иван и Людмила не были парой — в России у женщины остались муж и двое детей. По предварительным данным, она приехала в Перу для прохождения духовных практик.

Ранее прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя. Судебный процесс пройдет заочно, так как Латвия отказалась выдать подсудимого.