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12:00, 7 августа 2024Силовые структуры

Россиянин попросил друга детства найти киллера для неверного мужа любовницы

В Красноярске суд заочно рассмотрит дело гражданина Латвии о заказном убийстве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.
 
Материалы направлены для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Красноярска. Судебный процесс пройдет заочно, так как Латвия отказалась выдать подсудимого. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2010 году к латышу обратился за помощью друг детства из России. Он просил подыскать киллера, согласного за 10 тысяч евро убить в Красноярске неверного мужа любовницы. Россиянин хотел таким радикальным образом избавиться от соперника, избежав разбирательств с разделом имущества и разводом.
 
Латыш вызвался помочь другу и дал поручение знакомому, подкрепив заказ задатком, сведениями о жертве, его фотографиями. Кроме того киллер получил парик для маскировки и самодельное оружие с глушителем. Он дважды приезжал на поезде в Красноярск, выслеживал свою цель, подыскал удобное место для убийства, сделал тайник с оружием. Однако его рассекретили правоохранительные органы и задержали.
 
Киллер согласился сотрудничать с силовиками и принял участие в следственном эксперименте. Под контролем спецслужб он получил от посредника телефон заказчицы, связался с ней и инсценировал убийство. Женщину и ее любовника задержали и отдали под суд. Они получили сроки и уже отбыли наказание.
 
2 августа силовики задержали сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева за причастность к организации заказного преступления.

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      Любовь Ширижик
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