Стало известно об уничтожении ПВО Белоруссии 9 августа 13 украинских БПЛА

Богодель: ПВО Белоруссии сбило 13 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель, передает ТАСС.

«Те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве — 13 беспилотников, которые были сбиты непосредственно над Костюковичами, — это информационный посыл, который должен был показать Республику Белоруссию в совсем неприглядном виде», — заявил полковник.

По его словам, целью атаки было показать безнаказанность Украины. Помимо этого, как считает Богодель, украинские войска хотели проверить на прочность отношения России и Белоруссии: «Украинцы не знали, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно, знали. Они хотели посмотреть, как работает наша доктрина».

Ранее стало известно, что сбор военнообязанных территориальных войск начался в Белоруссии в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. С военнообязанными будут проведены занятия по подготовке к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановлению навыков командного состава в управлении подразделениями.