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14:52, 12 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

Минобороны РБ: сбор сил теробороны проходит рядом с границей с Польшей и Литвой

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сбор военнообязанных территориальных войск начался в Белоруссии в Гродненской области, приграничной с Польшей и Литвой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии, передает ТАСС.

В Ведомстве сообщили, что с военнообязанными будут проведены занятия по подготовке к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановление навыков командного состава в управлении подразделениями. Сбор территориальных войск продлиться до до 30 августа.

Ранее в Белоруссии заявили об отправлении танков к границе с Украиной. «Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в заявлении Министерства обороны республики.

До этого Литва направила к границе с Белоруссией «зубы дракона». Для этого государство закупило у литовских производителей средства контрмобильности на четыре миллиона евро.

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      Илья Таксюр
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