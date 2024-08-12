В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

Минобороны РБ: сбор сил теробороны проходит рядом с границей с Польшей и Литвой

Сбор военнообязанных территориальных войск начался в Белоруссии в Гродненской области, приграничной с Польшей и Литвой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии, передает ТАСС.

В Ведомстве сообщили, что с военнообязанными будут проведены занятия по подготовке к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановление навыков командного состава в управлении подразделениями. Сбор территориальных войск продлиться до до 30 августа.

Ранее в Белоруссии заявили об отправлении танков к границе с Украиной. «Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в заявлении Министерства обороны республики.

До этого Литва направила к границе с Белоруссией «зубы дракона». Для этого государство закупило у литовских производителей средства контрмобильности на четыре миллиона евро.