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09:24, 12 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об отсутствии попыток повторного удара ВСУ по ЗАЭС

Яшина: ВСУ не предприняли попыток повторных атак на ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

После удара по градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предприняли повторных попыток атаковать объект. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает ТАСС.

«За минувшую ночь атак не было», — рассказала она.

Яшина также заявила, что после удара беспилотника украинской армии градирня ЗАЭС выгорела изнутри. По ее словам, сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Он отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара остался в норме.

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      Александр Курбатов
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