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21:04, 12 августа 2024Забота о себе

Стыдящейся уйти от избивающего ее партнера девушке дали жесткий совет

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Секс-коуч Лора Коллинз дала жесткий совет девушке, стыдящейся уйти от избивающего ее бойфренда. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам девушки, она считала, что ей повезло с партнером — она переживала тяжелый разрыв и радовалась встрече с привлекательным и обаятельным мужчиной. Почти сразу она переехала к избраннику. «Секс был чем-то невероятным, и мы были неразлучны с первого дня. Все друзья завидовали, хотя один спросил: "Если он так хорош, почему был одинок?"» — вспоминает она.

Однако вскоре в отношениях начались проблемы. Девушка поняла, что новый избранник контролирует все ее решения: от того, с кем ей общаться, до того, что ей надевать. Кроме того, мужчина начал регулярно бить ее. Вспышки агрессии случаются, когда он употребляет алкоголь или принимает наркотики со своими друзьями.

Девушка не раз хотела уйти, но партнер останавливал ее слезами и обещаниями исправиться. «Синяки в незаметных местах и ​​их легко замазать, но я в ярости на себя за то, что позволяю этому продолжаться. Проблема в том, что я действительно хочу, чтобы отношения сложились, и не могу сказать всем, что снова провалилась», — заключила она.

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В ответ Коллинз отметила, что уход от такого парня будет успехом, а не провалом, и друзья поддержат такое решение. «Его слезливые извинения — всего лишь способ вернуть контроль над вами, чтобы все уладилось до следующего раза. Ему нужна помощь в борьбе с насилием и агрессией, и вы не та, кто может ее оказать. Печальный факт: такие люди очень редко меняются. Вам нужно следовать своим инстинктам и разорвать отношения», — призвала специалистка.

Самооценка людей, подвергшихся насилию, часто оказывается настолько подорванной, что они просто не могут найти в себе силы вырваться на свободу. Не позволяйте этому случиться с вами

Лора Коллинзсекс-коуч

Ранее Коллинз дала совет мужчине, который пожаловался на не желающую бросить мужа любовницу. Коллинз порекомендовала мужчине дать любимой женщине последний шанс, но при этом выдвинуть ей ультиматум — либо она уходит от мужа, либо любовник бросает ее.

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      Александра Лисица
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