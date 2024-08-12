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13:13, 12 августа 2024Силовые структуры

Сумма долга Блиновской превысила 1,2 миллиарда рублей

Сумма долга блогера Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сумма долга блогера Елены Блиновской увеличиналась на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По данным издания, полная сумма долга «королевы марафонов» теперь превышает 1,2 миллиарда рублей.

Ранее в Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера.

В период с 2019 по 2021 год Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского, зная, что доход ее ИП превысил сумму в 150 миллионов рублей, перераспределила доходы на счета подконтрольных организаций, взаимосвязанных компаний и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Таким образом фигурантка занизила доходы и подавала в налоговую заведомо ложные сведения, уклоняясь таким образом от уплаты более 906,6 миллиона рублей. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций. Также, действуя вместе с сообщниками, она неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для того, чтобы незаконно переводить деньги с их счетов.

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      Екатерина Кашурникова
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