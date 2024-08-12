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09:12, 12 августа 2024Интернет и СМИ

Звезду порно задержали за хранение наркотиков

Фото: @therealkslibrarygirl

Известную американскую порноактрису Кендру Сандерленд задержали за хранение наркотиков. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, порнозвезда была задержана в начале августа в округе Монтгомери, штат Техас. При себе у нее были запрещенные вещества. Другие подробности не приводятся.

В разговоре с TMZ Сандерленд заявила, что не считает себя преступницей.

Ранее Сандерленд рассказала о сложных отношениях с бывшим мужем. Порноактриса призналась, что экс-супруг заставлял ее делать странные вещи: к примеру, вступать в интимные отношения с незнакомцами, снимать это на видео и показывать ему.

Кендра Сандерленд — американская порноактриса и эротическая модель. Она начала сниматься в фильмах для взрослых в 2015 году. За свою карьеру она неоднократно становилась лауреатом премий в мире порно, в том числе Pornhub Awards, XBIZ Awards и AVN Awards.

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      Олег Давыдов
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