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23:47, 12 августа 2024Мир

Трампу посоветовали отказаться от нападок на Харрис

Бывший советник Трампа Наварро призвал политика отказаться от нападок на Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Megan Varner / Reuters

Экс-президенту США Дональду Трампу следует больше внимания уделять политическим разногласиям с кандидатом от Демократической партии на пост главы государства Камалой Харрис. Об этом заявил его бывший советник Питер Наварро, сообщает The Hill.

Наварро посоветовал Трампу отказаться от нападок на Харрис. По его словам, личные оскорбления лишь усиливают ее позиции. «Когда Трамп нападает на Харрис лично, а не на ее политику, поддержка вице-президента растет, особенно среди женщин», — сказал он.

По мнению Наварро, если бы кандидат от Республиканской партии на пост президента США сосредоточился на политическом аспекте, то мог бы усилить свои позиции в колеблющихся штатах. Он считает, что нынешняя тактика только ухудшает положение бывшего главы Белого дома в данных регионах.

Ранее Трамп обвинил Харрис в копировании идей. В частности, он написал, что политик скопировала его собственное предложение об отмене налогов на чаевые.

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      Марина Совина
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