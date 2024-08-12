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18:55, 12 августа 2024Путешествия

Турист отправился в недельный круиз из Греции и бесследно исчез

Daily Mail: турист отправился в круиз из Греции в Хорватию и выпал за борт

Фото: Denis Belitsky / Shutterstock / Fotodom

Турист отправился в недельный круиз из Греции в Хорватию и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что круизный лайнер Explorer of the Seas компании Royal Caribbean отправился по маршруту 3 августа. В одну из ночей на борту роскошного судна была объявлена тревога: оказалось, что один из пассажиров выпал за борт. Известно, что это был молодой британец. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Ранее супружеская пара отправилась в круиз в честь пятилетней годовщины свадьбы и попала в жуткий шторм. По словам путешественников, их отдых превратился в «травмирующий кошмар».

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      Марк Успенский
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