У самолета с россиянами на борту отказала навигация в небе

У летевшего из Москвы в Екатеринбург самолета отказала навигация в небе

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» отказала навигация в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Екатеринбург Airbus A320 7 августа. Сразу после взлета на высоте примерно 900 метров экипаж доложил о поломке навигационной системы.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в августе пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Тюмень пассажирским лайнером.