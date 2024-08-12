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17:31, 12 августа 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту отказала навигация в небе

У летевшего из Москвы в Екатеринбург самолета отказала навигация в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» отказала навигация в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Екатеринбург Airbus A320 7 августа. Сразу после взлета на высоте примерно 900 метров экипаж доложил о поломке навигационной системы.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в августе пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Тюмень пассажирским лайнером.

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      Фариза Бацазова
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