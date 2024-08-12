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21:15, 12 августа 2024Бывший СССР

Украинских подростков задержали за поджог автомобилей ВСУ

В Ивано-Франковске задержали поджигавших автомобили ВСУ подростков

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией задержали подростков, которые поджигали автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации украинской Нацполиции, в июле 2024 года подростки подожгли три автомобиля в Калуше и Долине Ивано-Франковской области. В ходе расследования выяснилось, что 15-летний подросток нашел в мессенджере предложение о работе, которая заключалось в уничтожении машин ВСУ. На помощь молодому человеку пришел его 18-летний приятель.

СБУ и полиция задержали молодых людей при попытке поджога сразу двух автомобилей.

В пятницу, 2 августа, Национальная полиция Украины сообщила, что с начала 2024 года по делам о поджогах машин сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и бойцов ВСУ было арестовано 68 человек. По словам начальника департамента уголовного розыска ведомства Вадима Дзюбинского, чаще всего такие преступления совершались в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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      Евгений Силаев
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