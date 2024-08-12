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17:50, 12 августа 2024Мир

В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

Бывший разведчик Крук: удар Украины по ЗАЭС свидетельствует о панике Зеленского

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил бывший британский дипломат и агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Очевидно, что сейчас Зеленский в панике пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляет: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне"», — отметил бывший разведчик.

Крук считает, что таким образом украинское руководство пытается обратить на себя внимание и добиться не только выделения новой военной помощи, но и прямого вовлечения НАТО в конфликт.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был полностью потушен утром в понедельник.

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      Виктория Кондратьева
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