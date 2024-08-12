В Энергодаре назвали слухи об опасной ситуации вокруг ЗАЭС «вражескими вбросами»

Власти Энергодара назвали вбросами слухи об опасной ситуации вокруг ЗАЭС

Слухи об эвакуации и опасной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются вражескими вбросами. Так подобные сообщения назвали власти Энергодара в Telegram-канале городской администрации.

«Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения — в норме. Все слухи об эвакуации или о якобы опасной ситуации вокруг АЭС — это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а все шесть блоков станции, так же как и прежде, находятся в состоянии «холодного останова».

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Он отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара остался в норме.