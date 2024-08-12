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10:58, 12 августа 2024Бывший СССР

В Энергодаре рассказали о систематических обстрелах ВСУ

Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ систематически обстреливают объекты инфраструктуры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Обстрелы объектов инфраструктуры Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ) приобрели системный характер. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

Он заявил, что из-за системности обстрелов обстановка в городе очень сложная. По инфраструктуре Энергодара со стороны ВСУ практически каждый день наносятся удары дронами или артиллерией.

Энергодар является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее стало известно, что радиационный фон на ЗАЭС остается в норме после атаки ВСУ. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что гарантией безопасности ЗАЭС является прекращение боевых действий в зоне расположения станции, и добавила, что ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие.

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      Илья Таксюр
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