В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Брюссель рассмотреть возможность ввести санкции против главы министерства национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«В то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен Гвир призывает к сокращению подачи топлива и помощи гражданскому населению. Это подстрекательство к военным преступлениям. Санкции должны быть на повестке дня ЕС», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что израильскому правительству следует «недвусмысленно дистанцироваться» от подобных подстрекательств. Боррель также призвал Израиль «добросовестно» принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил Ирану и ливанскому движению «Хезболла» невиданным ранее ударом. Он также выразил надежду, что противники страны одумаются и не станут доводить ситуацию до начала боевых действий.