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20:26, 11 августа 2024Мир

В Израиле пригрозили невиданным ранее ударом Ирану и «Хезболле»

Министр обороны Израиля Галант пригрозил невиданным ударом Ирану и «Хезболле»
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил Ирану и движению «Хезболла» невиданным ранее ударом. Об этом пишет ТАСС.

«Враги из Ирана и "Хезболлы" угрожают причинить нам вред способами, которые они не использовали в прошлом. Тот, кто сделает такое, может ожидать от нас удара, который не был нанесен ни в одном другом случае ранее», — предупредил Галант на встрече с новобранцами Армии обороны Израиля.

По словам министра, у Израиля есть значительные возможности. Вместе с тем он выразил надежду, что противники страны одумаются и не станут доводить ситуацию до начала боевых действий на дополнительных фронтах.

Ранее стало известно, что США планируют выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американских вооружений. По данным телеканала CNN, эти средства пойдут на подготовку к возможной атаке на Израиль со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла».

8 августа газета The Wall Street Journal написала, что Израиль может подвергнуться нападению со стороны Ирана и движения «Хезболла» в ближайшие дни.

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      Маргарита Щигарева
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