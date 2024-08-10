США запланировали выделить Израилю средства на вооружения

CNN: США выделят Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку вооружений

США планируют выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американских вооружений. Об этом телеканалу CNN стало известно от информированных источников.

«США намерены предоставить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники, выделив эти деньги спустя несколько месяцев после того, как они были отведены Конгрессом», — утверждается в публикации.

Соответствующие средства пойдут на подготовку к возможной атаке на Израиль иранской стороны и ливанского движения «Хезболла». Поставка необходимой техники, скорее всего, будет осуществлена через несколько лет.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Израиль может подвергнуться нападению со стороны Ирана и движения «Хезболла» в ближайшие дни.

Также в августе AFP со ссылкой на исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани сообщило, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании.