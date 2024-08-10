Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:06, 10 августа 2024Мир

США запланировали выделить Израилю средства на вооружения

CNN: США выделят Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку вооружений

Фото: Ammar Awad / Reuters

США планируют выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американских вооружений. Об этом телеканалу CNN стало известно от информированных источников.

«США намерены предоставить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники, выделив эти деньги спустя несколько месяцев после того, как они были отведены Конгрессом», — утверждается в публикации.

Соответствующие средства пойдут на подготовку к возможной атаке на Израиль иранской стороны и ливанского движения «Хезболла». Поставка необходимой техники, скорее всего, будет осуществлена через несколько лет.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Израиль может подвергнуться нападению со стороны Ирана и движения «Хезболла» в ближайшие дни.

Также в августе AFP со ссылкой на исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани сообщило, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава подмосковного города задержан по подозрению в коррупции

      ВС РФ нанесли ракетный удар по наемникам на окраине Суджи

      Белгородская полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

      Европу обвинили в возрождении нацизма

      США запланировали выделить Израилю средства на вооружения

      Лукашенко пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины

      Установлен рекорд в марафонском беге на Олимпиаде-2024

      Минск передал Москве информацию о сбитых под Ярославлем воздушных целях с Украины

      Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

      В ВСУ заявили об участии в боях в Курской области бывших осужденных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше