В Германии начался суд над подозреваемыми в убийстве украинских баскетболистов

В Германии начался суд над подозреваемыми в убийстве украинских баскетболистов

В Германии начался суд над четырьмя подозреваемыми в убийстве украинских подростков, в том числе 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обвиняемыми по делу проходят четыре подростка в возрасте от 14 до 16 лет. Двое из них являются гражданами ФРГ, а еще двое — Сирии.

Всего запланировано 11 заседаний, которые пройдут до 21 ноября. Родственники погибших рассчитывают на самое суровое наказание.

Трагедия произошла в феврале 2024 года. Неизвестные с ножами напали на спортсменов «просто за то, что они — украинцы» в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. В результате 17-летний Ермаков погиб на месте, а его друг Артем Козаченко скончался в реанимации спустя 10 дней.

Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

