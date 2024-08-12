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09:59, 12 августа 2024Мир

В Германии указали на поддержку Западом атак ВСУ на ЗАЭС

Дотком раскритиковал Запад и НАТО за поддержку атаки Украины на ЗАЭС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Правительства США, Европейского союза (ЕС) и стран — членов НАТО поддерживают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Безумный [украинский лидер Владимир] Зеленский напал на атомную электростанцию [ЗАЭС]. Она горит. Это то, что поддерживают правительство США, ЕС, НАТО и "порядок, основанный на правилах"», — написал он.

По словам Доткома, атака Украины на Запорожскую АЭС создает условия для прямого вступления НАТО в войну США с Россией.

Ранее в российском постпредстве при международных организациях в Вене заявили, что Москва будет добиваться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оглашения имен виновных в обстреле района ЗАЭС. В органе уточнили, что дальнейшее замалчивание этой ситуации лишь «гипертрофирует чувство безнаказанности Киева».

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      Виктория Кондратьева
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