В МИД Белоруссии вызвали поверенного в делах ЕС

МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах ЕС из-за инцидента с дронами ВСУ

В МИД Белоруссии вызвали поверенного в делах Европейского союза (ЕС) Стэна Нерлова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД отметили, что до европейского дипломата довели позицию Минска по инциденту со сбитыми беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав также на присутствовавшую на них маркировку производителей из стран ЕС. Кроме того, в ведомстве призвали Евросоюз «принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем».

Ранее заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель сообщал, что 9 августа Силы противовоздушной обороны республики сбили над Костюковичами 13 дронов, летевших со стороны Украины.