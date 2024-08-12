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19:20, 12 августа 2024Мир

В ООН раскритиковали Израиль из-за удара по школе в Газе

Генсек ООН Гуттериш осудил удар Израиля по школе в секторе Газа

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) осудил ракетный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. Об этом сообщает офис генсека в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Генсек ООН осуждает продолжающееся насилие в Газе, в том числе над женщинами и детьми, при этом мы наблюдали еще один устрашающий удар Израиля по школе "Эт-Табиин" в Газе. Она является убежищем для сотен палестинских семей», — отмечается в публикации.

Организация также добавила, что Гуттериш «приветствует посреднические усилия лидеров США, Египта и Катара» по возобновлению переговоров, а также «настоятельно призывает» Тель-Авив и радикальное палестинское движение ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

9 августа лидеры Катара, Египта и США в совместном заявлении выразили готовность представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек».

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      Дарья Устьянцева
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