В Перу по делу об убийстве россиянки задержали украинца

В Перу задержали гражданина Украины по делу об убийстве россиянки

В Перу задержали гражданина Украины по делу об убийстве россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда города Юримагуас.

«Судебная власть проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу, который предположительно убил и расчленил гражданку России», — указано в сообщении.

Убийство женщины произошло в четверг, 8 августа, в оздоровительном центре в департаменте Лорето в северной части Перу. Отмечается, что украинец мог совершить преступление под действием наркотиков, поскольку заседание, назначенное на 11 августа, было перенесено на один день из-за того, что подозреваемый «почувствовал себя плохо».

Ранее прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя. Судебный процесс пройдет заочно, так как Латвия отказалась выдать подсудимого.