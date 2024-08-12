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04:57, 12 августа 2024Мир

В Перу по делу об убийстве россиянки задержали украинца

В Перу задержали гражданина Украины по делу об убийстве россиянки

Фото: Feo con Ganas / Unsplash

В Перу задержали гражданина Украины по делу об убийстве россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда города Юримагуас.

«Судебная власть проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу, который предположительно убил и расчленил гражданку России», — указано в сообщении.

Убийство женщины произошло в четверг, 8 августа, в оздоровительном центре в департаменте Лорето в северной части Перу. Отмечается, что украинец мог совершить преступление под действием наркотиков, поскольку заседание, назначенное на 11 августа, было перенесено на один день из-за того, что подозреваемый «почувствовал себя плохо».

Ранее прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя. Судебный процесс пройдет заочно, так как Латвия отказалась выдать подсудимого.

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      Артём Верейкин
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