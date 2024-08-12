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18:42, 12 августа 2024Россия

В Петербурге у Эрмитажа мужчина на электровелосипеде сбил третьеклассника с отцом

В Петербурге мужчина на электровелосипеде сбил школьника

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади у Эрмитажа мужчина на электровелосипеде сбил третьеклассника, который гулял с отцом, пишет «Фонтанка».

По данным издания, девятилетний школьник вместе с отцом направлялся к музейному комплексу, когда на ребенка наехал 32-летний мужчина.

Мальчика увезли на скорой. В больнице у него диагностировали множественные ушибы и ссадины, а также закрытую черепно-мозговую травму. У ребенка также подозревают сотрясение мозга. Медики оценили состояние мальчика как средней степени тяжести.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер-мигрант сбил россиянку на электровелосипеде, заявил о своей правоте и уехал. Инцидент попал на видео.

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      Елена Торубарова
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