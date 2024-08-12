В Петербурге у Эрмитажа мужчина на электровелосипеде сбил третьеклассника с отцом

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади у Эрмитажа мужчина на электровелосипеде сбил третьеклассника, который гулял с отцом, пишет «Фонтанка».
По данным издания, девятилетний школьник вместе с отцом направлялся к музейному комплексу, когда на ребенка наехал 32-летний мужчина.
Мальчика увезли на скорой. В больнице у него диагностировали множественные ушибы и ссадины, а также закрытую черепно-мозговую травму. У ребенка также подозревают сотрясение мозга. Медики оценили состояние мальчика как средней степени тяжести.
Ранее в Санкт-Петербурге курьер-мигрант сбил россиянку на электровелосипеде, заявил о своей правоте и уехал. Инцидент попал на видео.