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10:44, 12 августа 2024Среда обитания

В Подмосковье сдали на переработку сотни тонн бытовой техники

Жители Подмосковья сдали на переработку 800 тонн бытовой техники

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За полгода жители Подмосковья сдали на переработку 800 тонн бытовой техники. Об этом говорится на сайте Правительства Москвоской области.

Желающие относили ненужную технику в пункты приема «Мегабак». Больше всего бытовых отходов сдали жители округа Королев — 455 тонн. Второе и третье место заняли Дмитровск с 78 тоннами и Егорьевск с 31 тонной соответственно.

Экологический проект «Мегабак» был запущен в Подмосковье в 2019 году. Сегодня работает уже более 60 пунктов сбора отходов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги. На площадках есть контейнеры раздельного сбора крупногабаритных отходов. В пунктах также можно сдать бумагу, картон, стекло, пластик, батарейки и другие предметы.

Ранее сообщалось, что посетители фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» переработали 10 тысяч пластиковых крышек. Волонтеры превратили отходы в значки и брелоки.

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      Александра Качан
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