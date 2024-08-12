В Подмосковье сдали на переработку сотни тонн бытовой техники

Жители Подмосковья сдали на переработку 800 тонн бытовой техники

За полгода жители Подмосковья сдали на переработку 800 тонн бытовой техники. Об этом говорится на сайте Правительства Москвоской области.

Желающие относили ненужную технику в пункты приема «Мегабак». Больше всего бытовых отходов сдали жители округа Королев — 455 тонн. Второе и третье место заняли Дмитровск с 78 тоннами и Егорьевск с 31 тонной соответственно.

Экологический проект «Мегабак» был запущен в Подмосковье в 2019 году. Сегодня работает уже более 60 пунктов сбора отходов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги. На площадках есть контейнеры раздельного сбора крупногабаритных отходов. В пунктах также можно сдать бумагу, картон, стекло, пластик, батарейки и другие предметы.

Ранее сообщалось, что посетители фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» переработали 10 тысяч пластиковых крышек. Волонтеры превратили отходы в значки и брелоки.