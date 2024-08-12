Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 12 августа 2024Мир

В постпредстве России в Вене высказались о личных контактах с главой МАГАТЭ

Постпред РФ: Россия не исключает нового личного контакта с главой МАГАТЭ
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Georges Schne / Imago / Photonews.at / Globallookpress.com

Россия не исключает нового личного контакта с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси до сентябрьской сессии Совета управляющих. Об этом заявил и.о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, сообщает РИА Новости.

«Как можно видеть, вопросов для обсуждения в рамках традиционных консультаций руководства МАГАТЭ и российской межведомственной делегации накопилось достаточно, поэтому не исключаем, что очередной контакт может состояться до открывающейся 9 сентября регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ», — подчеркнул постпред.

Он также уточнил, что новый визит главы МАГАТЭ «не обязательно» пройдет именно в российской столице.

Ранее в российском постпредстве прокомментировали обстрел района Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В органе отметили, что Россия будет добиваться от МАГАТЭ оглашения имен виновных в атаках на ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Думал, помехи, а там говорили на польском». Пленный рассказал, как ВСУ заходили в Россию. Его поймали в одних трусах

      Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

      Стало известно об угрозе тюремного срока солисту BTS

      Путин заявил о продолжении попыток Украины дестабилизировать приграничные регионы России

      Одноклеточного паразита использовали для лечения мозга

      Путин заявил о драматическом увеличении потерь в наиболее боеспособных частях ВСУ

      Украинские войска развернули РЛС в Курской области и поплатились за это на видео

      Путин объяснил действия Киева в Курской области

      Путин заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом

      В постпредстве России в Вене высказались о личных контактах с главой МАГАТЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше