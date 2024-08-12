В Росатоме назвали еще одну цель атаки ВСУ на ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Лихачев: атакой ЗАЭС ВСУ также хотели поразить пожарных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) хотели поразить не только градирню, но и прибывавших тушить возгорание пожарных. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

По данным компании, 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен ЗАЭС было нанесено два прямых удара беспилотниками ВСУ, из-за которых начался пожар. К 23:30 силы МЧС потушили основное возгорание.

«Расстояние в двенадцать минут — это желание накрыть не только объект, но и пожарных, которые в течение пяти-шести минут прибывают на объект», — сказал Лихачев.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем. Он отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара в норме.