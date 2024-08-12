В России нашли редчайший гриб-хищник

В Свердловской области нашли редчайший гриб-хищник гиднеллум Пека

В Свердловской области обнаружили редчайший гриб-хищник гиднеллум Пека. Соответствующий материал публикует Ura.ru.

Речь идет о грибе, покрытом красными вкраплениями, которые визуально напоминают капли крови. Местная жительница, которая нашла гриб, рассказала, что давно не видела его в уральских лесах.

«Наконец-то полезло много гиднеллум Пека, два года он молчал, выдавая лишь единичные экземпляры. И в целом гиднеллума разного очень много. Оранжевый, ржавичный, голубой. Очень красиво. Встречаются моховики желто-бурые и сосновые подосиновики», — написала россиянка.

Известно, что за необычный вид гриб в народе называют «зубом дьявола» или «кровавым зубом». Особенность гриба состоит в том, что для питания он может использовать не только почвенные соки, но и насекомых. Он ловит их с помощью красной жидкости на шляпке, насекомые погибают, а гриб получает источник для дальнейшего роста.

Ранее в Тверской области россиянка нашла «дьявольский зуб».