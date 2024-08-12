В России ребенок с инвалидностью сбежал от пьяной матери и потерялся

В Приморье ребенка с инвалидностью нашли ночью идущим вдоль дороги

В Приморском крае идущего вдоль дороги ребенка обнаружили ночью. Мальчик с инвалидностью сбежал от матери, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Выяснилось, что когда ребенок ушел из дома, его мать распивала алкоголь. Когда россиянка не нашла сына, она вместо поисков продолжила развлекаться.

Найденного на улице ребенка доставили в полицейский участок. В отношении его матери возбудили уголовное дело.

Ранее в Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку. Ребенка удалось обнаружить на второй день после исчезновения, ее искали с задействованием вертолета Ми-8 и кинологов.