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05:03, 29 июля 2024Россия

Сотрудники МЧС нашли двухлетнего ребенка в Архангельской области

МЧС России: пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена

Пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации сотрудников министерства, ребенок жив.

Поиски девочки начали вечером 28 июля. Спасатели задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и кинологов.

До этого стало известно, что в селе Липчинское в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. Встревоженная мать начала поиски и заметила ребенка в железной бочке. Малышка не подавала признаков жизни.

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      Юлия Мискевич
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