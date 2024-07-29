Сотрудники МЧС нашли двухлетнего ребенка в Архангельской области

МЧС России: пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена

Пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации сотрудников министерства, ребенок жив.

Поиски девочки начали вечером 28 июля. Спасатели задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и кинологов.

До этого стало известно, что в селе Липчинское в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. Встревоженная мать начала поиски и заметила ребенка в железной бочке. Малышка не подавала признаков жизни.