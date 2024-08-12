В России заявили о «включении» Илона Маска в мировую политику

Пушков: Илон Маск все больше включается в американскую и мировую политику

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил о включении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в политику. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Маск включается не только в американскую, но и в мировую политику, и делает он это «по-разному». С одной стороны он подверг сомнению победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, а с другой — раскритиковал власти Великобритании за «преследование белых британцев, протестующих против вседозволенности мигрантов».

«За последние дни он показал себя одним из самых активных противников внедрения биологических мужчин в женский спорт, чем скандально "прославилась" Олимпиада в Париже», — подчеркнул Пушков.

Ранее Илон Маск отреагировал на приостановку работы X в Венесуэле. Он в шутку пригрозил подпалить усы Николасу Мадуро космическим лазером.