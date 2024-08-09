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08:18, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Маск пригрозил подпалить усы президенту Венесуэлы в ответ на блокировку X

Маск пригрозил Мадуро космическим лазером в ответ на блокировку X в Венесуэле

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

Владелец социальной сети Х и предприниматель Илон Маск в шутку пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в ответ на приостановку работы X в государстве на десять дней.

В соцсети спросили бизнесмена, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение Мадуро.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» — ответил Маск.

Ранее венесуэльский лидер обвинил принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску платформу в разжигании ненависти и гражданской войны. По словам Мадуро, у соцсети есть 10 дней, чтобы «предоставить гарантии» о дальнейшем соблюдении законов Венесуэлы.

30 июля Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах, в результате которых венесуэльский президент был переизбран. В ответ Мадуро заявил, что американский миллиардер является «заклятым врагом мира в Венесуэле», и предложил Маску прилететь в Венесуэлу на бой с ним.

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      Маргарита Пименова
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