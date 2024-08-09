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03:04, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Власти Венесуэлы решили заблокировать соцсеть Х

Мадуро заявил о приостановке работы соцсети X в Венесуэле на 10 дней

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Президент Венесуэлы Николас заявил о приостановке работы соцсети X в стране на 10 дней. О решении венесуэльских властей сообщает Reuters.

Он обвинил принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску платформу в разжигании ненависти и гражданской войны. По словам Мадуро, у соцсети есть 10 дней, чтобы «предоставить гарантии» о дальнейшем соблюдении законов Венесуэлы.

30 июля Илон Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах, в результате которых венесуэльский лидер был переизбран. В ответ Мадуро заявил, что американский миллиардер является «заклятым врагом мира в Венесуэле», и предложил Маску прилететь в Венесуэлу на бой с ним. После этого Маск пригрозил отвезти Мадуро в американскую военную тюрьму Гуантанамо на осле.

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      Марина Совина
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