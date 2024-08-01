Мадуро предложил место проведения боя с Маском

Мадуро предложил Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил бизнесмену Илону Маску прилететь в Венесуэлу на бой с ним. Место проведения поединка политик объявил на встрече с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

«Илон Маск, давай сделаем это, но приезжай сюда, я — здесь», — сказал Мадуро.

Ранее Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах, добавив, что он заслуживает позора. В ответ на это глава государства раскритиковал миллиардера, заявив, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

После этого президент Венесуэлы вызвал основателя компании SpaceX на бой. Маск вызов принял.