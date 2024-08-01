Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:55, 1 августа 2024Мир

Мадуро предложил место проведения боя с Маском

Мадуро предложил Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу

Фото: kremlin.ru / Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил бизнесмену Илону Маску прилететь в Венесуэлу на бой с ним. Место проведения поединка политик объявил на встрече с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

«Илон Маск, давай сделаем это, но приезжай сюда, я — здесь», — сказал Мадуро.

Ранее Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах, добавив, что он заслуживает позора. В ответ на это глава государства раскритиковал миллиардера, заявив, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

После этого президент Венесуэлы вызвал основателя компании SpaceX на бой. Маск вызов принял.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

      Трамп заявил о провальной попытке Харрис сдержать конфликт на Украине

      В Германии начали испытания элементов многоразовой ракеты

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью раскрыл траты на БПЛА

      Бренд Moschino раскритиковали в сети из-за фото манекенщика без трусов

      Варламов побывал в одной африканской стране и раскрыл отношение местных к Путину

      Мадуро предложил место проведения боя с Маском

      Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью обращался в посольство Италии

      Россияне зафиксировали сбой в работе YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше